コメの価格は本当に下がるのか？今、最も関心が高いこの課題に取り組むことになった小泉農水大臣。先ほど、JNNに生出演し、「団体や組織に頼る時代じゃない」とコメ政策の改革の必要性を改めて訴えました。【写真で見る】Nスタに生出演し“コメの価格”について語る小泉進次郎大臣随意契約いくらに？ 小泉大臣は「今日中に固めるよう指示」井上貴博キャスター：コメの価格、消費者としては1円でも安くなってほしいですが、安