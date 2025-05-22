＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】デカくなった？ “元ボキャブラ”芸人驚きの姿熱戦が続く大相撲五月場所の十二日目。中継カメラが向正面の東花道寄りに座る“ある一人の男性”の姿を捉えた。その近影に気づいたファンからは「これは懐かしい」「え、デカくなった？」など驚きの声が相次いで寄せられた。問題のシーンは関脇・霧島（音羽山）が元大関の意地を見せて横綱・豊昇龍（立浪）を上手投