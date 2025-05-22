連行される容疑者を映したとみられる映像のスクリーンショット/Katie Kalisher（ＣＮＮ）米首都ワシントンにあるユダヤ博物館付近で２１日夜、イスラエル大使館の職員２人が殺害された銃撃事件で、容疑者は博物館内で身柄を拘束された。ＣＮＮが目撃者から入手した映像には、連行される容疑者が「パレスチナを解放せよ、解放せよ」と叫んでいる様子が映っている。首都警察のスミス本部長は記者会見で、この銃撃事件の容疑者をシカ