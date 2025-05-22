アメリカ・ニューヨークからの話題です。ニューヨークの中心部で日本文化を紹介するパレードがあり、鹿児島からも地名入りの法被で魅力をアピールしました。 ニューヨークの中心地・マンハッタンで開かれた「ジャパンパレード」。4回目となる今年は、現地に住む日本人らおよそ110組、2800人以上が大通りを練り歩きながら太鼓や武道、踊りを披露し、日本の文化をアピ&#1254