中国・江西省楽平市で建物の12階から転落した女性が生還する出来事があった。中国メディアの九派新聞が21日に報じた。記事によると、事故があったのは13日、44歳の彭（ポン）さんが12階の一室のベランダで工事作業をしていたところ誤って落下した。しかし、幸いにも1階部分の駐輪場のひさしがクッションとなり、奇跡的に一命を取り留めた。彭さんは重傷を負ったが、事故直後は痛みを感じなかったという。ただ、転落した恐怖から身