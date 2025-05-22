台湾のインフルエンサーたちを中国に招いて行うツアーが台湾社会に波紋を広げています。あるインフルエンサーは中国寄りの世論を作ることが狙いだと告発。実態を取材しました。◇一面ネオンの光で照らされたド派手なトイレ。中国・南京市のデパートに作られたもので、工事費用はなんと4億円だといいます。そのトイレでは、何やらスマホを構える人たちがいました。台湾出身のインフルエンサーたちです。なかには10万人以上