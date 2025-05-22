¡Ö³ÚÅ·¡ÝÀ¾Éð¡×¡Ê£²£²Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼¤¬¼·²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¿½¹ð·É±ó¤µ¤ì¡¢µå¾ì¤¬¤¶¤ï¤á¤¤¤¿¡£³ÚÅ·¤Ï£°¡Ý£±¤Î¼·²ó£²»à°ìÎÝ¡¢ÅÏÊÕ²Â¤¬±¦ÍãÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤¿À¾ÉðÀèÈ¯¡¦ÃÝÆâ¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¤â£²»àÆóÎÝ¤ÇÀõÂ¼¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀ¾Éð¥Ù¥ó¥Á¤¬¿½¹ð·É±ó¤òÁªÂò¡£ÀõÂ¼¤¬°ìÎÝ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢µå¾ìÆâ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£ÄÌ»»£²£°£°£°°ÂÂÇ¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¤ËÇ÷¤ëÀõÂ¼¤Ï¤³¤ÎÆü