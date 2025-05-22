Ë­¾ºÎ¶¡Ê±¦¡Ë¤¬¾å¼êÅê¤²¤ÇÌ¸Åç¤ËÇÔ¤ì¤ë¡áÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê12ÆüÌÜ¡ÊÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢22Æü¤Ë26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ë­¾ºÎ¶¤Ï´ØÏÆÌ¸Åç¤Î¾å¼êÅê¤²¤Ç3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢²£¹Ë2¾ì½êÌÜ¤Ç¤Î»òÇÕ³ÍÆÀ¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£1¾ì½ê15ÆüÀ©¤¬ÄêÃå¤·¤¿1949Ç¯²Æ¾ì½ê°Ê¹ß¡¢12ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Î3º¹¤òµÕÅ¾¤·¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÊø¤µ¤º¡Öº£Æü¤Ï¤Ê¤·¤Ç¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë°°Ë­¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½Ìò°úÂà