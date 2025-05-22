＜MUSIC AWARDS JAPAN2025授賞式＞◇22日◇京都市・ロームシアター京都最優秀アルバム賞には、藤井風の「LOVE ALL SERVE ALL」が選出された。同賞には、Mrs．GREEN APPLEの「ANTENNA」、米津玄師の「LOST CORNER」、藤井風の「LOVE ALL SERVE ALL」、Vaundyの「replica」、宇多田ヒカルの「SCIENCE FICTION」がノミネートされた。プレゼンターは松重豊（62）が担当。松重からルビーを受け取った藤井は「いいんですか。すみません