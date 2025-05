在米イスラエル大使館が共有したヤロン・リシンスキー氏とサラ・ミルグリム氏の画像/Embassy of Israel to the USA(CNN)イスラエル外務省は、米首都ワシントンで21日に発生した銃撃事件で殺害された大使館職員2人をヤロン・リシンスキー氏、サラ・ミルグリム氏と発表した。「ワシントン駐在のイスラエル大使館職員2名、ヤロン・リシンスキー氏とサラ・リン・ミルグリム氏が残忍なテロ攻撃で命を落としたという今朝の報道