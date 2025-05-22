ヘンリー王子との結婚7周年を祝い、6歳のアーチー王子と3歳のリリベット王女の未公開写真を含む「ラブストーリー」をシェアしたメーガン妃。家族の安全を気に掛ける王子は、これに不服のようだ。【写真】プライベートショットを沢山張り付けたボード現地時間5月19日に結婚記念日を迎えたメーガン妃は、インスタグラムにて、「結婚7年。生涯にわたる物語。私たちにラブストーリーを通じて、長く愛し、サポートしてくれた皆さん