ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÂÁ´ÂÐºö¹©»ö¤ò¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê¡¢6·î10Æü¤Ë〝Ç³ÎÁÁõ²Ù〟¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï6¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·µ¬À©´ð½à¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿°ÂÁ´ÂÐºö¹©»ö¤¬¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢22Æü¤Ë·ú²°Æâ¤ÎÇ³ÎÁ¥×ー¥ë¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ð³ÀÉðÇ·½êÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢6·î10Æü¤ËÍ½Äê¤¹¤ëÇ³ÎÁÁõ²Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½»þÅÀ¤ÇÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£Çð