¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤¬2Æü¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦SV¥ê¡¼¥°¤Î½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÖÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹ÂÐNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡×GAME1¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î¾®ºäºÚ½ï¡¢²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢¹â¶¶Ì¤ÍèÆú¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¶µ¤¨¤ëÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ½Ð±é¡ªÆü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»ØÆ³¤·¤¿Ç÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê3¿Í¤ÏÆü¸þºä46¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆü¸þºä