歌手の石川さゆりが5月9日、NHKの音楽番組『tiny desk concerts JAPAN 石川さゆり feat. fox capture plan』（NHK総合、6月2日深夜0時25分放送）の取材会に出席した。「小さな机のコンサート」を意味する『tiny desk concerts』は、米国の公共放送NPR（National Public Radio）が2008年に開始したインターネット発の音楽プラットフォームである。“tiny”が示すとおり、アーティストが実際に小さな机の前でパフォーマンスを行うの