AFC¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µ¥Á¥§¥ë¥·¡¼DF¥µ¥à¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó¤¬¡¢º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°2¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Ç¿´Â¡È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Èà¤Ï·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¡¦¥¿¥¦¥óÀï¡£35ºÐ¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢»î¹ç³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«6Ê¬¤Ç¿´Â¡È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤Ï¤½¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ90Ê¬´Ö¥×¥ì¥¤¤òÂ³¹Ô¡£52Ê¬¤Ë¤ÏÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á