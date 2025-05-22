¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥ê¥¦¥Þ¥Á²Ê¤Ç¼õ¤±¤¿¿Ç»¡¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ËÙ¤Ï¡ÖÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¤Æ¡¢¥ê¥¦¥Þ¥Á²Ê¤Î¿Ç»¡¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢¤ªÌô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀèÆüÀÝ¤Ã¤¿·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤âÎÉ¹¥¡£CRP¤â¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¯0.12¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öº£¤Î¤ªÌô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£»Ã¤¯¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÄ´