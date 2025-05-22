By Lucy Craymer, Praveen Menon[¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó £²£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ê£Î£Ú¡ËÀ¯ÉÜ¤Ï£²£²Æü¡¢º£Ç¯ÅÙ¡Ê£²£°£²£µÇ¯£¶·î£³£°Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¿·µ¬»Ù½Ð¤ò²áµî£±£°Ç¯´Ö¤ÇºÇÄã¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£À®Ä¹Î¨Æß²½¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ê´ØÀÇÀïÁè¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¤Ø¤Î¡ÖËÇ°×¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ò·Ù¹ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºâÀ¯»Ù½Ð¤ò¸·¤·¤¯ÍÞÀ©¤·¤¿¡££Î£Ú·ÐºÑ¤ÏºòÇ¯½Ì¾®¤·¡¢¾ÃÈñÄãÌÂ¤äÊÆ¹ñ¤ÎËÇ°×¡¦·ÐºÑÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ­¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬²óÉü¤ÎÂ­¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥£¥ê¥¹ºâÌ³Áê¤ÏÍ½