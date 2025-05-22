¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï22Æü¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹­»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¡¦Ä¹ÂôÈþÃÒ»Ò»á¤¬Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÀÁµá¤·¤¿¾Úµò¤Î³«¼¨¤ËÂÐ¤·¤Æ²óÅú¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼éÈëµÁÌ³¤Î²ò½ü¤ò½ä¤ëÃæµï»áÂ¦¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°Ñ°÷Ä¹¤ÎÃÝÆâÏ¯ÊÛ¸î»Î¡¢°Ñ°÷¤Î¸ÞÌ£Í´»ÒÊÛ¸î»Î¡¢»³¸ýÍø¾¼ÊÛ¸î»Î¤ÎÏ¢Ì¾¤ÇÊ¸½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï12Æü¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ãæµï»á¤Ë¡ÖÀ­Ë½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖË½ÎÏÅª¤Þ¤¿¤Ï¶¯À©Åª¤ÊÀ­Åª¹Ô°Ù