³­°õ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÂÎÌÓ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2023Ç¯8·î3Æü¡Á8·î10Æü¡¢Á´¹ñ¤Î13¡Á25ºÐ½÷À­400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤ÂÎÌÓ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Î»ÅÊý¤ä¥«¥ß¥½¥ê¤ÎÁª¤ÓÊý¡¦»È¤¤Êý¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡û¥«¥ß¥½¥ê¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤³¤ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ß¥½¥ê¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×»ë¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡Ö²Á³Ê¤¬°Â¤¤¤³¤È¡×¡Ö°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹â