¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹Âè£±Æü¡Ê£²£²Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ãæµþ£Ç£ÃÀÐÌî£Ã¡á£¶£¶£´£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡ËÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸áÁ°ÁÈ¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼£±¾¡¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬£¸¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£²¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¶¤Ç²ó¤ê¡¢£¶¥¢¥ó¥À¡¼¤Î»ÃÄê¼ó°Ì¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥­¡¼¤Î¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê£Ó£ë£ù¡Ë¤¬£·¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤ÇÆ±¤¸¤¯£¶£¶¤Ç²ó¤ê¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë£³¿Í¤¬¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë