MUSIC AWARDS JAPAN 2025 ¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¡ÊMAJ¡Ë¤Ï¡¢5·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Premiere Ceremony¤Ç¡¢40ÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨ºîÉÊ/¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×Premiere Ceremony È¯É½°ìÍ÷¡Û¡ãºÇÍ¥½¨¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥½¥ó¥°¾Þ¡äBling-Bang-Bang-Born ¡¿ Creepy Nuts¡ãºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥í¥Ã¥¯³Ú¶Ê¾Þ¡äSPECIALZ ¡¿ King Gnu¡ãºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×/¥é¥Ã¥×³Ú¶Ê¾Þ¡äBling-Ban