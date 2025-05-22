JP¥â¥ë¥¬¥óCEOÊÆ·ÐºÑ¤¬¥¹¥¿¥°¥Õ¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À­ÇÓ½ü¤Ç¤­¤º ÊÆJP¥â¥ë¥¬¥ó¤Î¥À¥¤¥â¥óCEO¤ÏÊÆ·ÐºÑ¤¬¥¹¥¿¥°¥Õ¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£ ¥À¥¤¥â¥óCEO¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥¹¥¿¥°¥Õ¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À­¤òÇÓ½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ïµð³Û¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£FRB¤¬ÍÍ»Ò¸«»ÑÀª¤ò