¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á°¤Éô¿¿»Ê¡ÛÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç£²£±ÆüÌë¡¢È¯Ë¤»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂç»È´Û¿¦°÷¤ÎÃË½÷£²¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡££²¿Í¤Ï¥æ¥À¥äÇîÊª´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î³°¤Ç·â¤¿¤ì¤¿¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó»ÔÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò²òÊü¤»¤è¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£