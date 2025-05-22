¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3-1 ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê5·î21Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢2ÅÙ¤Î¼«ÂÇµå¤ËÌåÀä¡Ä¶ìÄË¤Ë´é¤òÏÄ¤á¤¿½Ö´Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢2ÅÙ¤Î¼«ÂÇµå¤Ë¶ì¤·¤à¤Ê¤ÉÄÁ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¡£¤³¤ÎÆü¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6²ó¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¡¢Éüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£2Ï¢¾¡¤È