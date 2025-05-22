½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦¡Ê29¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö±Ç²è¡Ø¥ê¥é¥¤¥È¡Ù´°À®ÈäÏª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥¨¥é¥¤¥¶¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¡¢Çò¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î½÷Í¥¡¦ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö6/13¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î¶¶ËÜ¤ÈÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎÃÓÅÄ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë29ºÐ¤ÎÆ±¤¤Ç¯¡£±Ç²è¡Ö¥ê¥é¥¤¥È¡×¡Ê´ÆÆÄ¾¾µïÂç¸ç¡¢6·î13Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÓ