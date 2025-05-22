Yoshifumi Takemoto¡ÎÅìµþ£²£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ½°µÄ±¡¤Ï£²£²Æü¸á¸å¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢Æü¶ä¿³µÄ°Ñ°÷¤ËÁý°ì¹Ô»á¡ÊÆüËÜ¸øÇ§²ñ·×»Î¶¨²ñÍý»ö¡¢¸µ»°É©¾¦»ö¾ïÌ³¡Ë¤ò½¼¤Æ¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÆ±°Õ¿Í»ö°Æ¤òÍ¿ÅÞ¤Ê¤É¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£»²±¡¤Ç¤â£²£±Æü¤Ë²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í»ö¤Ï¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Áý»á¤Ï¡¢£¶·î£³£°Æü¤ËÇ¤´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÃæÂ¼Ë­ÌÀ¿³µÄ°Ñ°÷¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£Æü¶ä¿³µÄ°Ñ°÷¤ËÁí¹ç¾¦¼Ò½Ð¿È¼Ô¤¬½¢¤¯¤Î¤Ï¡¢»°É©¾¦»öÉû¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿µµºê±ÑÉÒ¸µ¿³µÄ°Ñ°÷¡Ê£°£·Ç¯