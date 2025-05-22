2025Ç¯5·î22Æü¤Ë¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬½é¤á¤Æ11Ëü¥É¥ë(Ìó1580Ëü±ß)¤òÆÍÇË¤·¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤Ä¤±¤¿»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Bitcoin Tops $110,000 for First Time as US Optimism Lifts Crypto - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-22/bitcoin-tops-110-000-for-first-time-as-us-optimism-lifts-cryptoBitcoin jumps to new all-time high, surpassing January prior recordhttps://www.cnbc.com/20