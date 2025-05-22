James Davey[¥í¥ó¥É¥ó£²£±Æü¥í¥¤¥¿¡¼] - ±Ñ¾®Çä¤êÂç¼ê¥Þ¡¼¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡Ê£Í¡õ£Ó¡Ë¤Ï£²£±Æü¡¢£´·î£²£²Æü¤Ë¼õ¤±¤¿¡Ö¹âÅÙ¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿É¸Åª·¿¡×¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÎÂ»¼º¤¬Ìó£³²¯¥Ý¥ó¥É¡Ê£´²¯£°£³£°£°Ëü¥É¥ë¡Ë¤Ë¾å¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Îº®Íð¤Ï£··î¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î¹¶·â¤Ç£Í¡õ£Ó¤Ï¼«Æ°ºß¸Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤ê¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¡¢°áÎÁÉÊ¤Î´ÉÍý¤ò¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¦