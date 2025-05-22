LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¡£HONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤¬´ØÀ¾ÊÛ¤òÈäÏª¤¹¤ë°¦¤é¤·¤¤Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥º¥ÏÅÁ¼ø¤Î¥­¥åー¥È¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¦¥ó¥Á¥§¡Ê2ËÜ¡Ë ¢£¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¥Þ¥¹¥¿ー¡õ¥¸ー¥Ë¥¢¥¹¡×¥¦¥ó¥Á¥§ÇúÃÂ¡ª ¸½ºß¡¢¡Ø2025 LE SSERAFIM TOUR ¡ÆEASY CRAZY HOT¡Ç IN JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤ÎLE SSERAFIM¡£5·î13Æü¡¦14Æü¤Ë¤ÏÂçºå¾ë¥Ûー