¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏÏ»²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤ÇÈôµ÷Î¥£±£°£¸¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂç±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥á¥¤¤¬£¶²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¥Ð¡¼¥ó¥º¤ò¹¶Î¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¡£ÀèÆ¬¤Î¥í¥Ï¥¹¤¬Í··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£½éµå¤ÎÆâ´ó¤ê¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤ä¤äµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°£±¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¼ºÂ®¡£¥¦¥©¡¼¥Ë¥ó