¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀéËÜºâÃÄ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê¿·¤¿¤ÊÉ½¾´À©ÅÙ¡ÖÀéËÜ¾Þ¡×¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀéËÜºâÃÄ É½¾´À©ÅÙ¡ÖÀéËÜ¾Þ¡×ÁÏÀß  ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀéËÜºâÃÄ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê¿·¤¿¤ÊÉ½¾´À©ÅÙ¡ÖÀéËÜ¾Þ¡×¤òÁÏÀß¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢AI¤ª¤è¤ÓÈ¾Æ³ÂÎ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ª¤è¤Ó¥½¡¼¥·¥ã¥ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·Åª¤Êµ¯¶È³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëµ¯¶È²È¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¡ÖÀéËÜ¾Þ¡×Êç½¸Í×¹à¡Ú±þÊçÉôÌç¡Û¡¦AI¤ª¤è¤ÓÈ¾