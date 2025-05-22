NPOË¡¿ÍÆñÉÂ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯5·î23Æü¡ÖÆñÉÂ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´õ¾¯¼À´µ¡¦ÆñÉÂ´µ¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖÆñÉÂ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ NPOË¡¿ÍÆñÉÂ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÖÆñÉÂ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×  NPOË¡¿ÍÆñÉÂ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯5·î23Æü¡ÖÆñÉÂ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´õ¾¯¼À´µ¡¦ÆñÉÂ´µ¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖÆñÉÂ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥³¥ß