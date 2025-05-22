¡þMLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6²ó¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î3¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£ÂÐ¤¹¤ëÀèÈ¯¤Ï2021Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¹¥Åê¼ê¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¤Ç¤¹¡£¥Ð¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤â°µ´¬¤ÎÅêµå¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï5²ó¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤ÎÊü¤Ã¤¿1°ÂÂÇ¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸