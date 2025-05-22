Yoshifumi Takemoto¡ÎÅìµþ£²£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¼«Ì±ÅÞ¤ÇºâÀ¯À¯ºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ëºâÀ¯²þ³×¸¡Æ¤ËÜÉô¤¬£²£²Æü¤Ë³«¤¤¤¿´´Éô²ñ¹ç¤Ç¡¢´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢£Ð£Â¡Ë¤Î¹õ»ú²½ÌÜÉ¸»þ´ü¤ò½¾Íè¤Î£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤«¤é£²£µ¨¡£²£¶Ç¯ÅÙ¤Ë½ÀÆð²½¤¹¤ëÀ¯ÉÜ°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿¼«Ì±´´Éô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÅÞÆâ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢ £¶·îÃæ½Ü¤ËÀ¯ÉÜ¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡Ê·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë¡Ë¡×¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£