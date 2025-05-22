¡Ú¥Ï¥Î¥¤¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´ë¶È¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÃÏ¸µ´ë¶È¤È¥´¥ë¥Õ¾ì¤äÊ£¹ç»ÜÀß¤ò³«È¯¤¹¤ë»ö¶È¤Îµ¯¹©¼°¤¬21Æü¸á¸å¡¢ËÌÉô¥Õ¥ó¥¤¥¨¥ó¾Ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥à¡¦¥ß¥ó¡¦¥Á¥ó¼óÁê¤ä¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂ©»Ò¥¨¥ê¥Ã¥¯»á¤¬½ÐÀÊ¡£22ÆüÉÕ¤Î¹ñ±Ä±Ñ»ú»æ¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥º¤¬Êó¤¸¤¿¡£Åê»ñ³Û¤Ï15²¯¥É¥ë¡ÊÌó2147²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Ç¡¢2027Ç¯¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÀé¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¶á¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ä½»Âð¤¬·ú