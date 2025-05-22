Shinji Kitamura¡ÎÅìµþ£²£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¸áÁ°¤Î¥É¥ë¤Ï£±£´£³±ßÂæ¤Ç¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆºâÌ³Áê²ñÃÌ¤Ç°ÙÂØ¿å½à¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ°ì»þ£±£´£´±ßÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆºâÀ¯ÌäÂê¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥É¥ëÇä¤ê°µÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥É¥ë¤Ï²ñÃÌÁ°¤Î¿å½à¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç°ìÃÊ°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£·»þÁ°¡¢ÊÆºâÌ³¾Ê¤¬È¯É½Ê¸½ñ¤Ç¡¢º£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ç¡Ö°ÙÂØ¿å½à¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È