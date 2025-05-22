2025Ç¯5·î22Æü¡ÊÌÚ¡ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW ¶Ë¡Ù¤Ï¡¢²­Æì¸©Ì±¤Î¥¹¥Æ¡¼¥­»ö¾ð¤ËÃíÌÜ¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²­Æì½Ð¿È¡¦THE RAMPAGE¤Î¿ÀÃ«·òÂÀ¤ÈÍ¿ÆáÎæÎÜÍ£¤âÂç´î¤Ó¡ª¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤À¡¢ËÜÅö¤Î²­Æì¥¹¥Æ¡¼¥­¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤²­Æì¸©Ì±¤Î¿¿¼Â¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢º£²óÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï²­Æì¸©¤Î¥¹¥Æ¡¼¥­»ö¾ð¡£Á´¹ñÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥­¤ÏÇ¯¤Ë¿ô²ó¿©¤Ù¤ëÄøÅÙ¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤À¤¬¡¢²­Æì¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤äÅâÍÈ¤²¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Û¤É¡¢¿È¶á¤Ê