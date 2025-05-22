HUAWEI WATCH GT 5¤Ï¡¢Apple Watch¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ä¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È´ÉÍýµ¡Ç½¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎ¾¼Ô¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Apple Watch¤ò½éÂå¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤­¤¿É®¼Ô¤¬¡¢HUAWEI WATCH GT 5¤ò5¥«·î»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¡Ö°ã¤¤¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡û¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤¬·å°ã¤¤¤ËÄ¹¤¤Á°²ó¡¢¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢WATCH GT 5¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤¬Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤¤Ç¤¹