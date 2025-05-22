¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¤¬17Æü¡¢ABEMA¡Ø¥Ê¥ª¥­¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ù(Ëè½µÅÚÍË22:00¡Á)¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£²Ã¸î°¡°Í¡û²Ã¸î°¡°Í¡¢¥¿¥Ð¥³¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿»Ñ¤òµ­¼Ô¤Ë»£¤é¤ì¤ë¤â¡Ä¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ÏÂç¹¥¤­¤À¤·¡¢¿¿¼Â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹²Ã¸î¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä½µ´©»ï¤Î·ÝËÉ¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢ÊóÆ»ÄÌ¤ê¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤!?¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£²Ã¸î¤Ï¡Ö