¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Ìî¿­Æó»á¡Ê45¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ê¿åÍË¸å11¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¤Î¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó»á¡Ê52¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡È1ÈÖ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¡É¤È¤·¤Æ¥¸¥À¥ó»á¤òµó¤²¡ÖÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÈà¤Î¼þ¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£¶õµ¤´¶¤¬°ã¤¦¡¢Èà¤Î¼þ¤ê¤À¤±¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤»¼è¤ì¤Ê¤¤¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Äü¤á¤¬¤Ä¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿ÈÄ¹¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë85