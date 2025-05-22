¾¾±ºÅ´Æ»¤Ï¾¾±º»Ô¸æ¿ßÄ®¤ÇÀþÏ©¤ÎÀ¹ÅÚ¤Î°ìÉô¤¬Êø¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¿¤Ó¤éÊ¿¸Í¸ý±Ø～¾¾±º±Ø´Ö¤Î±¿¹Ô¤ò½ªÆüÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾¾±ºÅ´Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÊøÍî¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸æ¿ß±Ø～¾¾±ºÈ¯ÅÅ½ê±Ø´Ö¤ÎÀþÏ©¤ÎÀ¹ÅÚ¤Ç¤¹¡£ À¹ÅÚ¤ÎÊøÍî¤Ï¡¢Éý10¥áー¥È¥ë ¹â¤µ4¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¡¢¸½ºß¤ÏÉüµìºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ È¯À¸»þ¹ï¤ÏÉÔÌÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¹ÅÚ¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤­¤ÆÀþÏ©¤Î°ÂÄêÀ­¤ò·ç¤¯¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢22Æü¸áÁ°7