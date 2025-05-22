ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç½÷À­¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ¡¦ÀÅ²¬»Ô¿¦°÷¤ÎÃË¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬5·î22Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢ÀÅ²¬ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÏÄ¨Ìò10¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÀÅ²¬»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£ È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2024Ç¯9·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î½÷À­¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅð»£¤·¤¿¤ê¡¢Åð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 22Æü¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤ÇÀÅ²¬ÃÏºÛ¤Î±×