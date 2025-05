MAN WITH A MISSIONが、6月19日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)からスタートさせる新作EPツアー<MAN WITH A MISSION presents“XV e.p. Tour 2025”>の各地出演バンドを発表した。<MAN WITH A MISSION presents“XV e.p. Tour 2025”>は、2025年2月から行われたバンド結成15周年を記念した全国9都市12公演のリクエストセットリストツアー<MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025>では開催のなかった東京・大