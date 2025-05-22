±âÈþÃÏÊý¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦22ÆüµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¦21Æü¤«¤é¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ±âÈþÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬Æî²¼¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢22ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ (µ­¼Ô)¡ÖÌ¸Åç»ÔÈ»¿ÍÄ®¤Î¹ñÆ»±è¤¤Æ»Ï©¤¬´§¿å¥¿¥¤¥ä¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ä¤«¤ë¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤â¼ÖÎØ¤¬¤ß¤Æ¤È¤ì¤ë¡× 21ÆüÌë¤Ï¡¢¸©ËÜÅÚ¤òÃæ¿´¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ì¸Åç»Ô¤Î¹ñÆ»