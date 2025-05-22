²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÊ¿²º¤ÊÆü¡¹¤òË¾¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¤È¤­¤Ë¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤¬¤½¤Î´õË¾¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÉ×¤Î¹ÔÆ°¤òÇº¤Þ¤»¤ëºÝ¤ÎÂÐ±þºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤ÎÀþ°ú¤­¤ò¡ÛÉ×¤Î¹ÔÆ°¤¬¿´¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËµÒ´ÑÅª¤Ê»ÑÀª¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¡Ú²áµî¤Î²á¤¢¤ä¤Þ¤Á¤ò°ú¤­¤º¤é¤Ê¤¤¡Û²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤ò¾ø¤·ÊÖ¤·¤ÆÈóÆñ¤¹¤ì¤Ð¡¢É×¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤ÎÆ»¤Ï¸±¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢