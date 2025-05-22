ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢ºÊ¤Î°äÂÎ¤ò¥É¥é¥à´Ì¤ËÆþ¤ì¤Æ°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉ×¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ºÊ¤¬ºÇ¸å¤ËÀ¸Â¸¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤ª¤è¤½14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°äÂÎ¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÊÝÃ«¿ÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤Ï¡¢2011Ç¯9·î¤´¤í¤«¤éº£Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËºÊ¤ÎÈþ¼£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¥É¥é¥à´Ì¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢½êÂô»Ô¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤Ë°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢2¿Í¤Î