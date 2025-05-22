¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/22¡ÛNEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤¬21Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÁýÅÄµ®µ×¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤Î¤Þ¤¹¤Þ¤ë¤é¤¸¤ª¡×¡ÊMBS¥é¥¸¥ª¡¿Ëè½µ¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¢¨¤³¤ÎÆü¤Ï1»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¡ÖChankapana¡ÊEnglish Version¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNEWSÁýÅÄµ®µ×¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿í÷¤·¤¤ÆùÂÎ¢¡ÁýÅÄµ®µ×¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×±Ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó²òÀâ¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢6·î2Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNEWS¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Á¥ã