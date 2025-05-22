±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿´ä°æ½ÓÆó»á¡Ê62¡Ë¤ÎºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤­¤¿³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖTheMusicWorks:30thAnniversaryof¡ÈLoveLetter¡É¡×¤¬7·î20¡¢21Æü¤ËÅìµþ¡¦COTTONCLUB¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö8Æü¤Ç»à¤ó¤À²ø½Ã¤Î12Æü¤ÎÊª¸ì¡×¤Ë³Ú¶Ê¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¡¥¸¥§¥ó¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¡Ê59¡Ë¡¢¿·³¤À¿»á¡Ê52¡Ë¤Î±Ç²è¡ÖÅ·µ¤¤Î»Ò¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö½Ëº×¡×¤ä¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¨