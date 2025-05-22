²ÐÍË¿¼Ìë2»þ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢ö¡×¤òÊüÁ÷¡ª5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ÏINI¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤­¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤ì¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡Ö¥í¥°¥¤¥óto¤¢¤Î¡×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·è¹Ô¡ª¡ÚÆ°²è¡ÛINI¤¬¥Í¥¯¥¿¥¤¤Û¤É¤¤¤Æ¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë!? "´ñÀ×¤Î°ìËç"¤Î»£±Æ¤â¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN SEASON2¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤«¤é¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡¢ÅÄÅç¾­¸ã¡¢À¾Þ«¿Í¡¢¾¾ÅÄ¿×¡¢Æ£ËÒµþ²ð¤Î6