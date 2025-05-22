¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ò´Þ¤à³°¸òÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢21Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬·Ù¹ð¼Í·â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë½ÆÀ¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤­¡¢³°¸òÃÄ¤¬°ìÀÆ¤ËÆ¨¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢Ê¼»Î2¿Í¤Î½Æ¸ý¤¬¤³¤Á¤é¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É20¥«¹ñ°Ê¾å¤Î³°¸ò´±¤é¤¬¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¥¸¥§¥Ë¥ó¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ù¹ð¼Í·â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿